美國總統拜登宣布6月底前將釋出2000萬劑疫苗到海外，駐美代表蕭美琴稍早在臉書發文表示，在國內本土疫情開始出現，美國各界較能理解我們的急迫性，我們多管道接洽，除確保我方已洽購疫苗供貨之外，也積極爭取將台灣納入美方宣布之疫苗釋出對象。

蕭美琴指出，在美國疫苗上市開打初期，外交部與美處即積極進洽美方，盼能協助台灣取得疫苗。當時美國疫情嚴重，每天數以萬件的確診案例，對照台灣疫情控制得宜，美方急於優先改善美國國內疫情，對我方迫切性的訴求並未立即給予正面回應。但即使如此，在指揮中心的主導，外交部和駐美代表處的協助努力下，也促成和廠商莫德納的簽約洽購，並公告年中開始供貨。

蕭美琴進一步指出，邦交國疫情不斷攀升，並面臨中國疫苗外交攻勢壓力。全球疫苗供應吃緊，美國等主要供應國開始研議調整疫苗供給策略，除優先照顧自身需求外，宣示將協助疫情嚴重的國家，尤其中低收入國。因此，美處亦開始配合外交部指示，積極向美方說明邦交國處境，盼美方基於人道考量，及早釋出國內所庫存之疫苗。這項訴求，加上印度等國人道危機，在美國國內疫情受到控制後，逐漸被更多美方友人認同。拜登總統在四月宣布將釋出庫存的AZ疫苗予國際。

蕭美琴表示，在國內本土疫情開始出現，美國各界較能理解我們的急迫性，我們多管道接洽，除確保我方已洽購疫苗供貨之外，也刻積極爭取將台灣納入美方宣布之疫苗釋出對象。

蕭美琴強調，自己歷經大半年的疫情，每天在周邊處處是確診者的環境中生活與工作，我完全理解跟體會國人面對本土疫情升溫，當下焦慮並迫切想取得疫苗的心境。我跟美處的同仁也正努力透過各種管道爭取疫苗儘速到位，讓國人渡過難關。這幾個月種種的進洽爭取的經歷，待一切塵埃落定，期許自己為台灣生存所做得努力，可經得起歷史與良心的檢驗。

(中時 )