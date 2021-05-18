國內疫情延燒，蔡英文總統今天表示，目前聯亞和高端疫苗，都已經進入臨床實驗第二期收尾階段。希望在七月底以前，能夠供應第一波國產疫苗。先前透過各種管道向國外購買的疫苗，將會陸續到位。美國政府宣布即將釋出到國際的疫苗，駐美代表蕭美琴也正在積極接洽爭取中，「請大家不用擔心」。

蔡英文在臉書表示，疫情一直在變，我們必須努力跟時間賽跑，今天她要來跟大家報告國產疫苗的進度。台灣有聯亞和高端兩家疫苗廠，正全力投入國產疫苗的研發。

她說，她今天透過視訊聽取了簡報：目前聯亞和高端疫苗，都已經進入臨床實驗第二期收尾階段。她勉勵廠商加速研發、加速量產，政府會全力支持和協助，並把關疫苗的安全跟品質，希望在七月底以前，能夠供應第一波國產疫苗，提供國人足夠的保護力。

蔡英文指出，我們先前透過各種管道向國外購買的疫苗，將會陸續到位。對於美國政府宣布即將釋出到國際的疫苗，駐美代表蕭美琴也正在積極接洽爭取中，請大家不用擔心。我們同心協力，有問題就共同面對、共同解決，一定能讓台灣度過這次疫情挑戰。

(中時 )