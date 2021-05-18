近日世界衛生組織「大流行防範和應對獨立小組」發布報告，對全球新冠疫情應對工作進行評估。作為該獨立小組的專家成員之一，鍾南山表示，全世界都要留意這個病毒走向，很嚴重的變異會影響疫苗效力，關鍵下一步要通過廣泛接種建立群體免疫，現在採用過去的預防辦法遠遠不夠。

2020年7月，世界衛生組織宣布成立一個獨立小組，對該組織領導下的全球新冠疫情應對工作進行評估。專家組在5月12日發佈了82頁的主報告。該報告重點提出，要預防新冠疫情從局部暴發發展為全球流行，以及預防從全球流行發展到全球健康及社會經濟危機。鍾南山接受央視採訪時表示，這個報告總體客觀、公正，是根據科學事實來得出的結論。

對於大陸下一步對防疫的重點，鍾南山認為全球疫情反反覆覆，還遠遠沒結束，未來抗疫的關鍵，是要留意病毒的變異問題，以及盡快接種疫苗建立群體免疫。為應對未來疫情大流行，鍾南山表示，病毒是人類的敵人，各國之間應建立一個更高層級的合作機構來共同努力應對。

(中時 )