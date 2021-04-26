股匯雙漲，新台幣兌美元匯率今(26日)以28.08元、升值3.1分開出，隨著台股開高走高，指數盤中不斷創新高，新台幣升值幅度也隨之擴大，再見27字頭，盤中一度升值1.38角，來到27.973元兌1美元。

台股今日開高走高，開盤以17378.36點、上漲78.09點開出後，指數不斷創新高，截至10點45分，盤中最高來到17493.67點，指數再創新高，大漲193.4點，持續往17500點前進。

(中時新聞網)