4月的弱美元反映在美元指數月跌2.14％，4月29、30日連日出現強勁反彈約0.7％，迫使連動明顯的日圓2天內跌幅近1％，歐元、英鎊對美元也都跟貶，G7貨幣中就屬加拿大貨幣對美元強勢走升，2星期內匯率升幅達2.7％，外銀財富管理認為，加幣反映的是大宗商品原物料價格走勢，是市場連動度高的風險貨幣，澳幣也可以算是大宗商品貨幣，惟近日來只有加幣大力演出，許多投資人因此頻頻詢問「還能不能跟進？」想要逢低布局風險貨幣名單上的標的。

渣打銀行財富管理指出，除了大宗商品價格居高不下，加拿大經濟實際上依賴著美國經濟成長，加上加拿大的擴張預算，以及加拿大央行日益鷹派的立場，均利多於加幣對美元匯率，「短期內最有把握的判斷，是美元兌加幣會走弱」。

加幣對美元前波高點在2017～2018年的1.2060和1.2245，4/30即期匯價已來到1.228，渣打團隊估測，加國政府解除當前的封鎖措施，提高全國疫苗接種率，或將成為未來推動加幣走高的主力。

大宗商品貨幣反映在亞太市場，以澳幣為主、其次是馬來西亞幣。瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘Dominic Schnider看好大宗商品價格上漲，應會提振澳幣和馬幣，推動下半年亞太貨幣的走勢，揮別3月的低點。瑞銀財富管理至今仍認為，美元的續漲空間有限。

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