華航機師染疫風暴不斷擴大，防疫旅館諾富特也有3名員工中鏢，陳時中定調為全台首起旅館群聚感染，並公布3人足跡。其中案1128的20多歲男性曾去過「海越生活館」1小時，對此有記者提問店家主打2小時，為何案1128造訪時間縮短成1小時，讓全場忍不住笑出聲，莊人祥跟陳時中互看一眼後也做出回應。

案1128在4月28日造訪的海越生活館成為網友矚目焦點，因該店家才在3月遭警方查獲為是「半套店」的色情按摩店，裡面師傅多為越南裔女子，主打「1200/2小時」的服務，更在門口掛出紅色布條宣傳。而案1128造訪時間也由原本的10點40至12點40改為11點50至13點，與其一對一進行按摩的師傅也列入居家隔離名單。

海越生活館主打2小時1200的按摩服務。(圖／翻攝自PTT)

有記者提問，案1128造訪的按摩店提供特殊服務，會不會對相關人員進行匡列，又為何造訪時間從原本2小時縮短為1小時，因為店家有掛布條主打2小時1200服務，不知指揮中心有無調閱監視器察看。

問題一出全場忍不住笑出聲，莊人祥也偏頭笑出來，跟陳時中對望一眼後，隨即淡定回應「有二次跟當事人確認時間，也僅對按摩師隔離採檢，因為只有一位按摩師有跟1128接觸」。

(中時新聞網)