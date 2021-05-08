新北市長侯友宜今（8日）上午前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（8日）上午前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館視察防疫措施。（葉書宏攝）

華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，新北市長侯友宜今（8日）上午前往新北市藝文中心視察防疫措施，侯表示，國中教育會考下周登場，一定要嚴格落實人流管控，防疫一定要滴水不漏。

侯友宜今（8日）上午由文化局長龔雅雯等陪同前往新北市藝文中心與板橋江子翠分館視察防疫措施，侯抵達時特別前去觀看「容留人數」公告，除了感謝同仁辛勞外更不斷提醒「一定要確實落實！」

侯友宜說，假日期間是藝文場館及閱讀室人潮最多的時段，尤其國中教育會考下周登場，一定要嚴格落實人流管控，每個場館都有「容留人數」公告，入館民眾要全程戴上口罩、量體溫、實聯制，防疫一定要滴水不漏。

此外，新北市共有121個藝文場館都要依據相同標準，包含所有的閱讀室、閱覽室，因最近考試多，嚴格採取人流管控並利用隔板阻絕，避免防疫有所疏漏，在如此關鍵時刻，防疫一定要落實。

龔雅雯表示，為讓民眾有個安全的藝文環境，各藝文場館、博物館與圖書館已全體動員，完備各項防疫措施，務求防疫工作零死角，包括大門採單一入口管制，入館實名登記，熱像儀量測額溫、消毒酒精自動噴霧器消毒，並在手扶梯、電梯、兒童室等區域加強清潔及消毒頻率。

新北市各公有藝文場館、以及兒童閱覽室、體驗空間除加強館舍容留數控管，同時增加玩具消毒頻率，以最嚴謹的態度面對疫情的挑戰，提供市民安心的閱讀與藝文觀賞環境。

(中時 )