中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照）

華航機組員及諾富特飯店爆群聚感染，造成29人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(7日)坦言，2月時收到混住投訴，轉給桃園市政府，市府認定2館為防疫旅館，1館情況不瞭解，民航局要求1館也要變成防疫旅宿，諾富特則希望維持防疫宿舍設置，但4月15日回文，之後就爆發疫情。國民黨籍台北市議員王鴻薇昨對此在臉書痛批，「長達兩個月，可預防而未預防，從中央到地方是在睡覺嗎？」

諾富特飯店1館原本規劃7樓、8樓為防疫宿舍，但未善盡管理責任，導致8樓與一般民眾混住，陳時中7日坦言，今年2月時有民眾投訴指出飯店混住狀況，指揮中心再轉給桃園市政府，市府認定2館為防疫旅館，但對1館的情況不瞭解，民航局則要求1館也要變成防疫旅宿，諾富特飯店則希望能維持原本防疫宿舍設置，結果4月15日事情就爆發了。

王鴻薇7日在臉書說，「整整2個月，主管防疫旅館的桃園市有派人去稽查嗎？2個禮拜前市長鄭文燦還頻頻到台北跑行程，全沒把諾富特的防疫漏洞當回事。指揮中心法投訴轉給桃園市政府之後，指揮中心又做了些什麼？」

王鴻薇進一步說，「指揮中心是指揮假的嗎？陳時中面對外界質疑，死不認錯，難道這次又是千錯萬錯別人的錯嗎？長達兩個月，可預防而未預防，從中央到地方是在睡覺嗎？」

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(中時新聞網)