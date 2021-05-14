華航機師染疫風暴延燒，釀成社區感染防疫大破口，民進黨立委范雲被爆出曾召開該機師協調會，遭外界批評是此波防疫破口的「元凶」，范雲一再強調自己只是反映民意，否認施壓，但其網友「怒氣未消」，持續有不少人轟她還在拗，根本就是推卸責任，認錯很難嗎。

華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀成台灣防疫嚴重破口，范雲遭指是「元凶」，因為她上個月曾召開協調會，討論放寬航空機組員防疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性，再自主健康管理9天）調整為「3＋11」。4月14日疫情指揮中心就宣布，4月15日起放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，沒想到後來正因此一放寬，造成機師染疫破口，至今延燒不停。

對此，范雲昨（13日）在立法院回應媒體時表示，她接受機師工會陳情，因此建立一個平台，讓機師工會與指揮中心可以溝通，讓指揮中心可以將工會的意見帶回去做專業評估。指揮中心這一年多來守護的是防疫專業，在關鍵時刻若說有人政治施壓，只是在踐踏指揮中心的防疫專業。

不過，范雲的說法持續遭到批踢踢網友怒批，「施壓就施壓，一堆藉口」、「現在是機師沒崩潰的，全台灣都要崩潰了」、「范汏立委真厲害，什麼領域都是專業」、「繼續拗，現在又要推責任」、「那為什麼要強烈建議3+11，而不是讓指揮中心提出解決方法」、「很好啊！現在換全民崩潰了，謝謝妳喔」、「現在這樣情況是誰崩潰」、「防疫還有滾動式，立委要不要自己先滾」、「還在拗啊，犯錯就認錯很難？國內疫情都你害的，爽了嗎」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時新聞網)