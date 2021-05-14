各國疫情再起，疫苗接種的速度不如預期，安特羅(6564)指出，快篩試劑的需求持續增加，目前東南亞、歐洲國家洽談應接不暇。安特羅表示，「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」與長庚大學施信如教授合作針對新冠變種病毒進行檢測，發現安特羅快篩試劑對於目前流行的英國變異株具有優異辨識度，是唯一經實證可辨別英國變種病毒株的快篩試劑。由於台灣爆發多起社區群聚感染事件，基於防疫將成立社區採檢站，安特羅將積極與縣市政府接洽，為防堵本土疫情盡一份心力。

安特羅自主開發的快篩試劑已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，具有高靈敏度（Sensitivity）及特異性（Specificity）符合國際標準，操作簡單，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果。有鑑於新冠病毒不斷變異，包括源自華航、諾富特飯店數起群聚感染事件都直指英國變異株，安特羅為了確認快篩試劑能否有效檢測台灣流行的英國變種病毒，特別與長庚大學合作，進行病毒採檢並證實安特羅快篩能準確抓住COVID-19病毒及英國變種病毒。

近日台灣爆發數起社區群聚感染事件，疫情急速升溫，為了台灣防疫需求，安特羅希望提供更精準有效的快篩工具，以利社區篩檢，提升採檢效率，即早篩出感染個案，有助於將疫情防堵於社區之外，讓全民安心。

(時報資訊)