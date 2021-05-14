華航及諾富特旅館感染新冠肺炎群聚案不斷擴大，對此，資深媒體人黃創夏感嘆，台灣這一段時間面對疫情，就如4月份的國際外交期刊《外交事務》中所描寫，對防疫成果充滿自信，但對國際局勢卻缺乏興趣；黃創夏認為，現在台灣不是「超前部署」時期了，而是「滅火圍堵」階段，希望中央地方能互相信賴合作，不要再有政治盤算的決策出現。

黃創夏今（14日）在臉書發文表示，台灣這段時間的防疫表現，如同4月份的國際重要戰略外交期刊《外交事務》評論所稱「台灣對於自己防疫成果『充滿自信』，對台積電半導體受到關注『高度滿意』，卻對國際間的許多局勢變化『缺乏興趣』」一樣，比較鬆懈了。

對於台灣該如何防堵這波防疫破口，黃創夏認為，現在已不是「超前部署」時期，而是「快速反應、精準減害」的「滅火圍堵」階段，這需要健全的通報系統，和中央與地方政府的全力合作，可是這部份也正是他所擔憂的，因為之前為了華航諾富特飯店的管理問題，中央地方就出現踢皮球的現象出現，因此他希望不管是中央官員還是地方首長，可以放下成見，相互合作，全力防堵疫情爆發。

許多網友也在其po文底下留言表示，「4月15改成機組員3天，5月就是現在這樣子，是政府苟且鬆懈，請執政黨政府收心吧」、「人與人的連結，真是經典、不自愛、再說病毒升級了，不出事才怪」。

(中時新聞網)