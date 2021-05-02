內壢派出所警員1日下午巡邏時，接獲民眾報案在中壢區忠孝路有交通事故，警方到場時發現一名老婦遭機車騎士不慎衝撞，老婦因遭強烈撞擊緊急送醫救治，留下年僅2歲多孫子於現場，故警方先行將孩童帶返所照顧，並連繫其他家人至所帶回。

中壢警分局內壢派出所警員張峻豪、張良誌、溫振宇1日下午16時許擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱中壢區忠孝路331號前有交通事故，警方到場了解後，得知一名老婦牽孫子過馬路時遭機車騎士不慎衝撞，老婦因遭強烈撞擊後，當場意識不清倒地不起，留下年僅2歲多的孫子於現場，警方立即上前處理，同時通知消防隊到場救護，並協助該老婦送往附近醫院，但其孫子因年紀幼小，無法隨同救護車至醫院，警方見該孩童因受到極大的驚嚇，現場不斷的哭叫媽媽，情緒十分激動，便化身為臨時保母，將孩童抱在懷裡照料，安撫其情緒，並先行將該孩童帶返所。

該孩童返所後仍一直哭鬧臉上的眼淚從沒停過，警方便先行提供小杯水及餅乾，讓孩童可以放鬆心情，並嘗試溝通，發現該孩童年紀還小，根本講不出自己的姓名，甚至連家裡住在哪裡都不知道，只好先讓孩童在派出所休息，另員警溫振宇為能順利確認孩童身分並連繫其家屬，便再次回到事故現場，因老婦與孩童是步行後遭撞，警方研判可能居住於附近，便沿路拜訪附近店家，詢問有無見過該老婦及小孩，終於在多次來回穿梭與積極調閱監視器後，推測出該老婦其居住地址，再透過戶役政系統交叉比對下，確認正確身分為63歲游姓老婦與林姓孩童後，趕緊聯繫其家人至所。

孩童其父母一接到派出所電話，十分激動，頻頻在電話中向警方詢問小朋友有沒有受傷，警方先安撫父母情緒後，通知其父母至所帶回小孩，林姓孩童一見到爸爸媽媽時，本來已經平復的情緒，突然又潰堤了，緊緊抱著媽媽，同時警方向醫院確認游姓老婦的狀況，確認游老婦意識清楚，可能是因為撞擊力道太大一時暈眩，身上僅是皮外傷，只要包紮完後即可出院。

(中時 )