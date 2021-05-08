台中一名14歲張姓國二中輟女生，自3月起已逃家5次，媽媽為了讓她遠離不良環境，將她轉學至苗栗的學校，沒想到上月26日，她竟趁著媽媽到超商買東西期間突然下車，坐上了一輛陌生男子的機車離去，失蹤了好幾天，8日才傳出已於前幾日找到的消息。

少女的媽媽指出，從3月開始，女兒就已經陸續逃家5次，且都是住在同是中輟生的同學家，媽媽擔心女兒交到損友，便幫她申請轉學至苗栗，遠離不良環境。

沒想到上月26日媽媽開車載著女兒去學校，突然被女兒要求幫她買牛奶和電話卡，媽媽下車前往超商，女兒便也趁機下車，立刻坐上一輛陌生男子的機車離去，讓媽媽相當緊張，擔心女兒身上只有零錢，若遭人下藥控制，「一輩子就毀了」，立刻趕往苗栗頭份派出所報案。

事隔多日，8日傳出少女已在1日被找到的消息，警方也證實了此事，但因家人不願生活再受打擾，所以沒有出面回應。

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(中時新聞網)