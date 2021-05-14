今（14）日警政署長陳家欽、局長黃宗仁等人到靈堂捻香致哀、慰問家屬。（樹林警分局提供）

新北市樹林警分局交通分隊長徐久富於4月14日，疑因心肌梗塞導致身體不適，同事見狀立即施以CPR搶救並通知消防局前往救護，於醫院治療多時，最終仍因多重器官衰竭辭世。

今（14）日警政署長陳家欽、局長黃宗仁等人到靈堂捻香致哀、慰問家屬，並承諾家屬全力協助處理後事，請家屬節哀，陳家欽安慰徐久富妻子保重身體，突然發生這樣的事大家心裡都很捨不得，但是一定要堅強起來、照顧好自己，也提醒兒子、女兒要代替爸爸好好照顧媽媽。

51歲的徐久富是中央警察大學警佐班31期結業，今年4月間代理樹林分局交通分隊長職務，但在上月14日晚間6時在駐地擔服內部管理勤務，因心機梗塞突然步出辦公室求援，之後不支倒地，員警見狀立刻施以CPR搶救，並將徐送往亞東醫院開刀搶救，徐久富在院昏迷數日，因多重器官衰竭於4月14日去世。

樹林警分局表示，徐久富曾擔任派出所長、副所長多年，從警後服務態度積極，破獲多起毒品、竊盜案，公職期間記功、嘉獎數次，為同仁眼中的好幹部好長官，新北市警察局長黃宗仁得知後，也緊急前往醫院關心家屬，並指示分局成立治喪委員會，事後分局也將全力協助家屬辦理喪葬事宜。

(中時 )