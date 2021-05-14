兩派年輕人疑似在網路上發生口角，凌晨相約在新北市永和區談判，但雙方見面後分外眼紅立刻產生肢體衝突，其中一方騎機車離開，但另一方竟然開著轎車自後方追逐後猛烈撞擊兩輛機車，導致一位18歲男子被撞飛後撞到路旁電桿，送醫後不治，騎士則受到重傷，警方獲報後出動快打部隊，將肇事份子帶回偵辦。

警方調查，今天凌晨3點多獲報永貞路上有一起車禍案，員警到場時，發現有大批年輕人在現場拿著棍棒猛砸一輛轎車，立刻通報快打部隊到場，快速控制現場8人。

但這時才發現，有另兩名傷者躺在路旁，一旁還有遭到撞毀的機車，其中一名傷者已經無生命跡象，另一名則躺在地上哀號，員警立刻通報救護車支援，但在已無生命跡象的男子送醫後仍不治，另一名則全身骨折。

經過警方釐清，原來竟然是一起鬥毆事件，事件的起因是兩派人馬在網路上互相嗆聲，接著各自找人馬相約外出談判，原本雙方約在中正橋附近，但見面後立刻產生肢體衝突。

其中騎四輛機車的一方立刻離去，但開著兩輛轎車的一方，繼續從後方追趕，一路追到永貞路時，其中一輛轎車加速猛撞兩輛機車，造成機車被撞飛，其中坐在後座的一名男子當場噴飛，撞到電線桿後昏迷，失去生命跡象，騎士則重摔後骨折。

眼見同夥遭到撞飛，騎機車的一方立刻拿出棍棒攔下轎車，圍著轎車就是一陣猛砸，雙方衝突到員警到場後進行強力壓制才停手。方將現場8人控制後帶回偵辦，但仍有多人趁亂逃逸，目前仍加緊追緝中。

(中時新聞網)