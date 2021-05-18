車禍路段回堵嚴重。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

國道仁德南下路段一早發生追撞事故。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

國道1號南下332.8公里處，今早7點25分發生一起4部自小客車追撞的車禍事故，其中一名40歲駕駛一度通報受困車內，台南市消防局獲報出動文賢、後甲、復興共4車8人馳援，7點58分救出受困男子，當場意識模糊、吐血，送醫急救。

由於這起車禍發生在上班尖峰時間，造成國道一號回堵超過5公里，連帶也影響台86線東西向快速道路嚴重回堵，用路人怨聲載道，目前路況陸續排除中。

(中時 )