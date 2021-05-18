國道1號南下仁德段4車連環撞1人吐血送醫 車流回堵5K 08:362021/05/18 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道追撞車禍，救出受困的駕駛。（讀者提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車禍路段回堵嚴重。（讀者提供／曹婷婷台南傳真） 國道仁德南下路段一早發生追撞事故。（讀者提供／曹婷婷台南傳真） 國道1號南下332.8公里處，今早7點25分發生一起4部自小客車追撞的車禍事故，其中一名40歲駕駛一度通報受困車內，台南市消防局獲報出動文賢、後甲、復興共4車8人馳援，7點58分救出受困男子，當場意識模糊、吐血，送醫急救。 由於這起車禍發生在上班尖峰時間，造成國道一號回堵超過5公里，連帶也影響台86線東西向快速道路嚴重回堵，用路人怨聲載道，目前路況陸續排除中。 政院核定 國道1號岡山第二交流道 最快2024動工 南投旺來園區第１家 愛妮雅廠動土 (中時 ) #國道1號 #4車連環撞 #仁德路段 #吐血送醫 #車流回堵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞東醫院爆院內感染 院方：1確診者已死亡 10:552021/05/18 生活 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 1周2停電 朝野立委轟官員下台 04:102021/05/18 財經焦點 《經濟》台電調度應變能力不足 蘇貞昌令1周提改善方案 07:452021/05/18 財經 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 高雄2派人馬臉書互嗆約釘孤支 棍棒齊飛互毆警速逮5人 07:502021/05/18 社會 男大生遠距14個月忘記「書包裡的便當」一開400萬人被噁爆 10:242021/05/18 搜奇 一周停電2次蔡英文急道歉 網酸爆：稿子可重複用好幾次 08:032021/05/18 政治 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 辣妹脫光裸聊正high 瞬間「剝皮撕臉」嚇哭網友 - 社會 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 - 社會 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 基隆確診高中生足跡被PO上社群市長震怒 警逮6人送辦 - 社會 唱完KTV硬扯女同事口罩親吻 噁心男：她眼睛水汪汪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。