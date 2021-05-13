林姓駕駛倒車進入卸貨停車格，但因禁停時段是下午4點到隔天9點，員警按喇叭示意駕駛離開，雙方卻發生碰撞。（圖／民眾提供）

林姓駕駛分別向2名員警以「土下座」方式下跪磕頭，警方詢問是否有需要協助的地方，督察組表示整個過程並無疏失。（圖／民眾提供）

北市士林區文林路12日晚間7點多，林姓駕駛欲倒車進入卸貨停車格，士林警分局文林派出所2名員警，騎乘警用機車在後方按喇叭，示意要轎車開走，不料，轎車駕駛沒聽到喇叭聲，仍持續倒退，與警車發生碰撞，林遭制止停車後情緒激動，站在車水馬龍的路邊，向2名員警下跪道歉，警方登記駕駛資料並無開出紅單，但誇張「土下座」道歉方式，引發路人側目。

警方表示，「卸貨停車格」下午4點到隔天早上9點禁止停車，民眾可能不清楚禁止停車時段，倒車進入停車格時，員警好意提醒，駕駛仍不斷倒車，碰撞警用機車，儘管沒有造成損傷，駕駛下車後，情緒卻越講越激動，並稱「是不是要陷我於不義！」，隨即下跪道歉，整個過程6分鐘。

員警盤查身分後，林姓駕駛2度五體投地，整個人平伏在地上磕頭，以無比尊崇的方式朝2名員警道歉，民眾誤以為是警察強逼民眾下跪，但警方表示，機車並無嚴重損傷，也詢問林是否要請交通分隊到場，林拒絕，下跪後駕車離開，士林警分局督察組表示，同仁執法並無疏失。

(中時 )