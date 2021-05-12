花蓮吉安今發生救護車與小貨車在路口發生碰撞的事故，所幸救護車上高齡80歲的老翁無礙，最後也由他輛救護車接手轉送任務。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安今發生救護車與小貨車在路口發生碰撞的事故，所幸救護車上高齡80歲的老翁無礙，最後也由他輛救護車接手轉送任務。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

夯劇《火神的眼淚》劇中救護車急將患者送醫闖紅燈被撞的畫面怵目驚心，沒想到今天竟在花蓮街頭真實上演。37歲莊姓男子當時開著救護車，欲將患者轉送至他院，儘管沿途警笛鳴響，卻因闖紅燈在路口和小貨車發生擦撞，造成隨行的41歲倪姓護理師頸部扭傷，所幸車上高齡80歲的老翁無礙，最後也由他輛救護車接手轉送任務。

警方表示，莊男今天駕駛民間救護車欲將80歲男性病患從花蓮送往玉里，沿途警報器有開啟，不過上午11點30分許，救護車當時沿中華路二段北往南方向行駛，潘男則是駕駛小貨車沿宜昌七街東往西方向行駛，2車在路口發生擦撞。

監視器畫面顯示，事發當時有輛轎車正在停等中華路二段路口的紅燈，救護車繞過去後，即和正在過綠燈的小貨車發生擦撞，由於撞擊力道強烈，救護車車頭整個全毀，慶幸的是，車上的老翁及雙方駕駛無礙，倪姓護理師則是頸部扭傷，送醫救治。

經查，雙方駕駛酒測值均為0，由於救護車當時正執行轉送病患任務，沿途也有開啟警報器，至於詳細肇事原因，警方正調查釐清中。

(中時 )