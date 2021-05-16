本土疫情持續升溫，台北市議員游淑慧指出，昨日收到民眾來函，有家屬被通知確診，但至今卻仍在等待救護車接送收治，已將狀況轉知消防局，今早6點已和消防局及衛生局聯繫；游淑慧表示，目前北市收治醫療能量真的緊繃，都在努力調度，如還沒有症狀請稍作等待，在家時病患與家屬都要戴著口罩，並在房間內等候，減少和家人接觸。

疫情升溫，確診者不斷增加，外界擔憂，確診者人數若太多，恐怕沒有足夠病床可負擔，游淑慧今在臉書發文透露，確實有家屬被通知確診，但至今仍在等待救護車送醫收治，坦言目前北市收治醫療能量真的緊繃。

據了解，該名確診是在篩檢後被通知確診，但卻2天都等不到救護車，游淑慧提醒，民眾如果還沒有症狀請稍作等待，在家時病患與家屬請都戴著口罩，並在房間內等候，減少和家人接觸；游也提醒，確診病患的同住家屬，應在家隔離等待檢疫，不要自行外出。

游淑慧也透露，週日早上7點，北市政府的同仁早已開始運轉，昨晚甚至有許多同仁甚至沒有返家，游淑慧最後也喊話，請市民跟我們一起對抗病毒，台北做得到。

(中時 )