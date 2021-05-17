雙北疫情擴散，各大專院校紛紛採視訊課程，不少遊子選擇返鄉避難，不過在地人卻擔心病毒是否會隨返鄉人潮滲入迄今仍然零確診的淨土。由於縣內快篩量能有限，衛生局呼籲從外地返鄉的民眾適時在家休息，若發現身體不適或對自身健康有疑慮，則能到花蓮四大醫院快篩站進行篩檢。

衛生局長朱家祥說，雙北進入第三級警戒後，確實有很多外地遊子返鄉，若鄉親對於自己是否有感染疑慮，目前花蓮慈濟醫院、門諾醫院、花蓮醫院及國軍花蓮總醫院等4家醫院皆有設置戶外篩檢站，不會對院內產生影響。

朱家祥說，上周六、日的篩檢人數共約126位，目前都呈陰性，各大醫院目前的篩檢量能皆足夠，由於中央目前沒有普篩規畫，加上快篩須符合中央訂定的標準才會有補助，不然快篩則需自費，一次平均4000元。 朱家祥坦言，雖然目前快篩結果皆呈現陰性，但不代表之後也會呈現陰性，倘若社區感染真的發生，這些結果是無用的，就快篩來說，其實對防疫政策及措施沒有很大的幫助，加上子彈有限，須用在刀口上，因此建議民眾先在家休息，若真的有疑慮或者身體不適再前往醫院快篩站篩檢，衛生局這端每天也會視疫情狀況實施滾動式的修正。

此外，中央流行疫情指揮中心昨宣布授權地方政府發布確診個案公共活動史，朱說，若個案足跡有到花蓮，待衛生局確認後隨時向大家報告；雖然花蓮目前零確診，目前有30間的負壓病房，未來也會視疫情變化適時做調整。

花蓮AZ疫苗所剩不多，目前僅開放公費適用對象，衛生局將以已預約的醫療院所醫護人員為第一順位，並會在近日盡快完成接種，若有剩餘則陸續開放第二、三類對象預約接種。

(中時 )