台中市外埔區17日發生車禍事故，盧姓男子疑似闖紅燈與溫姓男子駕駛的小客車相撞，造成盧男顱內出血送醫治療。警方指出，雙方均無酒精反應，詳細肇事原因待調查。
26歲盧姓男子今天下午1時許，騎乘機車在外埔區三環路由東往西行駛；20歲溫姓男子駕駛小客車由北往南行駛於二崁一路，盧男疑似闖紅燈，雙方於路口處發生擦撞。
這起車禍造成盧男顱內出血送大甲光田醫院救治，目前住院治療中。警方指出，雙方經酒測後無酒精反應，初判肇事原因為機車闖紅燈造成，正確肇事原因仍待釐清。
(中時 )
台中市外埔區17日發生車禍事故，盧姓男子疑似闖紅燈與溫姓男子駕駛的小客車相撞，造成盧男顱內出血送醫治療。警方指出，雙方均無酒精反應，詳細肇事原因待調查。
26歲盧姓男子今天下午1時許，騎乘機車在外埔區三環路由東往西行駛；20歲溫姓男子駕駛小客車由北往南行駛於二崁一路，盧男疑似闖紅燈，雙方於路口處發生擦撞。
這起車禍造成盧男顱內出血送大甲光田醫院救治，目前住院治療中。警方指出，雙方經酒測後無酒精反應，初判肇事原因為機車闖紅燈造成，正確肇事原因仍待釐清。
(中時 )
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