騎機車沒載口罩要罰？繼南投一名男子前（15日）天在臉書發出這則假消息遭法辦後，昨（16日）天又有一名網友在臉書社團發出同樣假消息，網友罵翻：「希望你也罰」。

一名鄒姓男子15日在「南投人聊天室」散布這則不實消息，南投警分局馬上查到該名男子的帳號，經警方專案與南投縣衛生局人員連繫後，確認鄒男散布不實消息，已違反特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法相關規定，訊後函送地檢署偵辦。

結果不到2天，又有一名網友昨天在臉書社團「大里人聊天室」張貼一則訊息，內容指出「5月17日起未戴口罩者罰款：3000到15000元，騎機車未戴口罩被拍照/罰單照開3000到15000元」」，網友見此發文立即翻出鄒姓網友的案例打臉，並罵翻：「希望你也被罰」。

南投縣政府表示，國內疫情升溫，各項防疫政策或規定，由縣府相關單位統一發布，民眾切勿聽信非正當管道的訊息，如果散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，將處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三百萬元以下罰金。

(中時新聞網)