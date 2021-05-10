今（10）上午9點多，新北市新莊、三重往台北方向的中山橋發生一起重大車禍，一台銀色轎車與一輛砂石車嚴重碰撞，整台車如烏龜翹翻覆，阻斷整個道路，僅剩一線道免強通行，造成車流嚴重回堵，至少塞了近2公里，整個中山橋、新北大道往台北的平面道路都變停車場，完全不能動，救護車也因此被困在路上，目睹的網友紛紛在網路上PO文提醒，建議開往台北的駕駛改道。而警消人員目前正積極排除事故中，所幸車禍並無造成人員傷亡，而至於詳細事故原因仍有待調查釐清。

今（10）日稍早，新北市新莊、三重往台北方向的中山橋發生一起重大車禍，一台銀色轎車與一輛砂石車嚴重碰撞，整台車如烏龜翹翻覆。（影／劉姓網友 授權提供）

(中時新聞網)