防疫形同作戰，嚴防出現破口！中央針對台中市防疫層級雖維持第二級，台中市政府不敢大意，持續加強台灣大道及陽明市政大樓防治新冠肺炎消毒工作，全面防堵病毒觸角蔓延，確保機關正常運作，全力守護城市安全及市民健康。

秘書處指出，16日預防性針對人員較常出入與接觸的室內公共空間，包含1樓中庭聯合洽公區、各樓層走道、明梯、安全梯、廁所、地下停車場、公用會議室及集會堂等，使用有效的殺菌劑全面進行消毒、殺菌，以防止接觸傳染可能。

秘書處說，自109年初疫情爆發後，市政大樓各項防疫工作從未間斷，環境消毒部分，將電梯、廁所水龍頭、扶手、會議室、員工餐廳等民眾易出入與接觸部分定時消毒；進出人員部分，落實進入訪客、洽公人員實名登記、全員量測體溫、戴口罩、消毒雙手等，物流、外送及郵務人員僅限1樓交貨。

5月13日重啟1樓中庭各機關聯合洽公區，台灣大道市政大樓文心樓及陽明市政大樓2樓以上，及惠中樓整棟，僅限市府員工進出，辦公室空間採取分倉分流，各項防疫工作將持續視疫情狀況發展滾動式調整。

(中時 )