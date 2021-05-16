李帝勳激動表示超想念台灣美食，盼疫情結束能趕快再度來台。（Netflix提供）

李帝勳裸上身演出地下拳擊手。（Netflix提供）

陳俊翔則因劇本太催淚，演出時得不斷壓抑情緒。（Netflix提供）

陳俊翔（左）與池珍熙相差32歲，但完全沒代溝。（Netflix提供）

【台北－首爾連線報導】Netflix打造暖心韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》由李帝勳、陳俊翔主演，遺物整理師不只為逝者們整理遺物，也為遺族們解開心結，是部把悲傷轉化成感性回憶的職人劇，一季共10集，每集賺人熱淚、發人深省。2人日前接受台灣媒體越洋視訊訪問，李帝勳激動表示超想念台灣美食，陳俊翔則因劇本太催淚，演出時得不斷壓抑想哭的情緒。

多年前曾訪台的李帝勳，除了期盼疫情盡快結束，才能再次來到台灣，「希望有機會可以見到粉絲們，如果他們都有看《Move to heaven》的話，想要聊聊相關的故事」，也對於寶島佳肴念念不忘，直呼「台灣好吃的東西太多了，真的是想吃到快發瘋」，一口氣列了牛肉麵、珍珠奶茶、擔擔麵、小籠包、鳳梨酥5樣美食，訪問結束前，他再度熱情地向記者們表示「我一定會去台灣，請一定要等我喔」。陳俊翔則說自己還沒來過，但一直很想到台灣旅行。

李帝勳表示整部劇持續給他很大的感動，「在演出這個角色的同時，和天堂移居的可魯，以及往生者、遺屬們相遇，過程中，也看到不少人性的溫暖，甚至正向地改變世界，體會到還是值得活在這個世界上，有可能變美麗的」，也感慨劇裡反映了不少冷酷的社會現實，提到第2集中，獨居老奶奶過世後，兒子竟一心想著媽媽有沒有留下錢，對比母親生前不斷替兒子著想的心意，讓他忍不住淚濕衣襟。

劇中，李帝勳原本放蕩不羈且無所畏懼，但出獄後到了天堂移居，性格有了非常大的改變，「尚久在外貌上雖然是比較髒髒，讓人不想親近的那種，但其實內心有著相當溫暖的一面，這點很有魅力」。飾演地下拳擊手的他，為了裸上半身演出，他不只做了大量重訓操肌，也密集訓練了3個多月，並稱在地上打滾纏鬥、實際站在擂台上比拚都不是簡單的事，雖然很辛苦也受了傷，但他很開心自己有機會演到，以前就很想嘗試，拳擊電影那種流著血汗努力支撐著的橋段，希望大家會喜歡拍出來的結果。

曾出演《愛的迫降》北韓F4老么的陳俊翔，這次完美詮釋一位具亞斯伯格症特質的人，他說「亞斯伯格症並非奇怪的症狀，就像每個人的個性都不一樣，只是一個不同的特質，沒有對錯不正常」。除了和導演討論要如何呈現外，也參考了美劇《良醫墨非》中男主角肖恩，注重在聲音、語調，還有情感上的變化。因為亞斯伯格症無法辨識喜怒哀樂，陳俊翔在演出中也不斷要壓抑自己的情緒，專注在角色上，他坦言尤其是最後2集，讀劇本時真的掉了很多次眼淚，上戲前再次拿出來看還是覺得很悲傷。

2人首度合作，陳俊翔也表示從李帝勳身上學到很多，「從演技上的技巧，到身為現場主演要怎麼加油」，拍攝現場他一有問題，李帝勳也會非常親切地站在他的立場解答，讓我不禁感嘆「不愧是李帝勳啊，讓我明白為何他是大前輩了」。記者便請他3個詞形容李帝勳，他害羞地回「長得超級帥、令人尊敬、最貼心」，李帝勳也開心笑說：「感覺他還可以再說更多，等一下。」接著逗趣比出手指愛心，展現2人戲裡戲外的好交情。

而談到與「爸爸」池珍熙的合作，雖然2人相差32歲，但陳俊翔說他們之間永遠有聊不完的話題，「從毫無意義的對話，到人生的哲學為止」，並表示身為大前輩的池珍熙，下戲時也都都讓他覺得很自在，「即使是在休息時也不會覺得尷尬」，甚至還會一起唱歌、聊天，很感謝對方很輕鬆地對待他，「也因此和他變得更親近，可以累積出有趣的默契」。

(中時 )