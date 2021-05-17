立院明日將召開修憲委員會第一次會議，並推舉出5位召委，據了解，民進黨名單為立委管碧玲、周春米、鍾佳濱，國民黨名單為立委李貴敏、鄭麗文。

立院修憲委員會於2020年10月6日成立，並按政黨比例組成，而當中民進黨禮讓2席給無黨立委林昶佐、基進黨立委陳柏惟，最終為民進黨20人(原22席，禮讓2席)、國民黨14人、民眾黨2人、時力1人、基進黨1人、無黨1人。

近日因疫情升溫，外界也關注立院會議動向，而立院朝野黨團在上周五協商時達成共識，將於明(18)日召開修憲委員會第一次會議，當日將先選出會議主席，在選出召委。

根據《修憲委員會組織規程》第4條規定，本會設置召委5人，並由委員互選，明日召委人選，民進黨團將推舉管碧玲、周春米、鍾佳濱，國民黨團將推舉李貴敏、鄭麗文。

截至4月30日止，修憲委員會共有包括廢考監、18歲公民權等52案待審。根據《憲法增修條文》第12條規定，修憲須經4分之1立委提議、4分之3出席，以及4分之3出席立委決議，提出憲法修正案，並公告半年後，由中華民國選舉人投票複決，有效票超過選舉人數過半，修憲方才通過。

(中時 )