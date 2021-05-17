台灣疫情升溫，各家壽險公司啟動應變機制，均以「確保同仁安全、營運不中斷及服務不中斷」為三大主軸，因應疫情所可能產生的影響。

國泰金(2882)由集團防疫小組召集人總經理李長庚啟動線上應對會議，防疫線上會議決定立即啟動保護同仁優先為原則及服務不中斷，在保護同仁方面，針對高風險地區營業據點，一律採取最低營運人力，以降低同仁染疫風險；另外，擴大同仁居家辦公、異地辦公（分批執行居家辦公約4000人、異地辦公約800人)，新竹以北及宜蘭逾萬名國壽行銷人員不需進入職場，避免外出移動；客戶服務改採線上作業，並一律改線上會議。

保戶服務方面，落實異地備援，可視需要立即啟動補位機制，營業職場落實全程戴口罩、量測體溫需正常、酒精消毒手部，並落實等待區防疫距離以及實聯制。

三商壽(2867)指出，公司已於5/10起分批啟動異地出勤，並將於5/17進一步啟動居家工作。而各地分公司、區部依規劃順序互相待命備援。

全球人壽表示，位於新竹以北及宜蘭的外勤同仁盡量不需要進職場；在高風險地區雙北市的營業服務據點，一律採取最低營運人力，以降低人員染疫風險，維持營運不中斷。

總公司內勤同仁執行分流上班，居住於熱區同仁，自5/17起居家辦公2周，同日啟動異地辦公與居家辦公計畫。

而針對已確認罹患「新型冠狀病毒肺炎」住院治療，或各種強制隔離的要保人或被保險人，因疫情而被實施無薪假或非自願性失業者及醫護人員，提供「快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「申請補發保單免收手續費」與「保單借款利息緩繳或降息0.5％，期間6個月」等4大關懷服務措施。

(時報資訊)