婦人開車恍神誤踩油門 停車場2樓撞圍欄墜路面

新北市瑞芳區53歲邱姓婦人疑疲勞駕駛，今（15）日凌晨2時許，在明燈路三段立體停車場從2樓直接撞破圍欄墜落路面，婦人飽受驚嚇，所幸僅輕微外傷。
邱女凌晨駕駛自小客車返家，疑因過於疲勞，在恍惚下不慎誤踩油門，直接撞破玻璃及欄杆，墜落子平橋與立體停車場間的巷弄，路人驚聞巨響查看，立即向警、消報案。
消防人員到場，見邱女受到驚嚇，有輕微外傷，遂將她送醫診治。警方對邱女酒測，並無酒精反應。凌晨3時20分，拖吊車將事故車輛吊離，狀況排除。
(中時 )
新北市瑞芳區53歲邱姓婦人疑疲勞駕駛，今（15）日凌晨2時許，在明燈路三段立體停車場從2樓直接撞破圍欄墜落路面，婦人飽受驚嚇，所幸僅輕微外傷。
邱女凌晨駕駛自小客車返家，疑因過於疲勞，在恍惚下不慎誤踩油門，直接撞破玻璃及欄杆，墜落子平橋與立體停車場間的巷弄，路人驚聞巨響查看，立即向警、消報案。
消防人員到場，見邱女受到驚嚇，有輕微外傷，遂將她送醫診治。警方對邱女酒測，並無酒精反應。凌晨3時20分，拖吊車將事故車輛吊離，狀況排除。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。