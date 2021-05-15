邱女疑疲勞駕駛，從停車場2樓墜落。（王揚傑翻攝）

婦人開車恍神誤踩油門 停車場2樓撞圍欄墜路面

新北市瑞芳區53歲邱姓婦人疑疲勞駕駛，今（15）日凌晨2時許，在明燈路三段立體停車場從2樓直接撞破圍欄墜落路面，婦人飽受驚嚇，所幸僅輕微外傷。

邱女凌晨駕駛自小客車返家，疑因過於疲勞，在恍惚下不慎誤踩油門，直接撞破玻璃及欄杆，墜落子平橋與立體停車場間的巷弄，路人驚聞巨響查看，立即向警、消報案。

消防人員到場，見邱女受到驚嚇，有輕微外傷，遂將她送醫診治。警方對邱女酒測，並無酒精反應。凌晨3時20分，拖吊車將事故車輛吊離，狀況排除。

(中時 )