合歡山高山杜鵑花季今年約至5月底，近期人車爆滿，鳶峰、昆陽及武嶺等3處停車場上周母親節的停車量平均約9成滿，受疫情升溫影響，16日依序為全滿、9成及4成，相較雖人車減少，但仍有8成之多。南投縣警局交通隊巡官廖晨邦表示，武嶺及清境遊客減少、路段車流順暢，呼籲前往民眾要配合防疫措施。

遊客爭睹高山杜鵑花風采，人車擠爆武嶺附近相關停車場及道路。南投縣仁愛分局勤務中心主任林銘洋表示，往年花季約在4月中至6月中期間，今年花量較少，一般預估約到5月底，目前已接近尾期。

今年賞花遊客依然爆量，5月初每逢假日人車湧進武嶺，擠得水洩不通，仁愛分局在台14線和台14甲線進行交通管制。根據警方統計，9日周日是母親節人車略降，鳶峰、昆陽及武嶺停車場的停車量分別為8成、全滿及全滿，雖然未達爆量，但仍人潮滿滿。

隨著疫情升溫，合歡山高山杜鵑花賞花及清境的遊客減少。廖晨邦指出，武嶺及清境兩地在16日的車況順暢，鳶峰管制站停車場16日停入車輛占約4成車位，雖然人潮減少，但仍呼籲上合歡山的民眾要戴口罩、勤洗手，更要保持防疫安全距離。

(中時 )