疫情急遽升溫，因應政府疫情防範政策，台北喜來登大飯店自今（16日）起館內部份餐廳、宴會廳、行政貴賓廳與會館設施暫不開放服務，大廳酒吧與The Deli則調整營業時間至早上11點至晚上8點，辰園則維持午、晚餐期正常營業，但2間餐廳皆不接受提前預訂。

住宿部分，原本考慮先暫緩接客，但是館內還有部分長住客人及一些住宿需求，所以飯店最後還是決定保留繼續接訂，而新預訂的賓客，飯店將主動告知館內部分設施因應防疫政策暫不開放，若有取消考量亦將配合提供彈性調整。

此外，飯店仍開放大廳酒吧、辰園、The Deli與客房餐飲服務，讓賓客可在飯店內安全無虞的享用餐點，避免外出接觸人群，亦將加強館內全區消毒確保環境安全。並配合政府實聯制，入館賓客皆須於飯店入口處以手機或紙本登記「實聯制健康聲明書」供飯店備存，並有紅外線體溫感測儀測量體溫，配戴口罩與酒精消毒，安心防疫一同守護賓客健康。

台北喜來登大飯店表示，為提供賓客更安心的餐飲服務，台北喜來登自明（17日）起，每日中午在「The Deli」面忠孝東路之側門開賣百元便當，並以取餐快速減少接觸，團體訂購則提供外送服務。

(中時 )