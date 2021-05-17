彰化縣新冠肺炎確診昨(16日)累積到18例，最新檢出為葡萄盤商女兒，8日參加全國麗園大飯店的婚宴，同桌3人都染疫，彰化縣衛生局緊急呼籲當天中午到全國麗園飯店參加喜宴約1300人前往篩檢，昨晚部立彰化醫院湧進數百民眾，但卻因為不少人等了數小時，耐不住情緒當場開罵。

據了解，因為彰化部立醫院夜間只有一名值班醫師，人手嚴重不足，雖然醫急診部24小時都可進行快篩，但夜間醫護人力欠缺，突然間有上百人前往篩檢，只好請民眾耐心排隊等候。

院方表示，原本院方是計畫今天上午9點派醫護人員隊在全國麗園飯店員工進行快篩，醫護人員及貨櫃採檢車今天將會盡速回到醫院，但昨晚到凌晨就湧進大批民眾，醫護才會人手不足，已加速處理，請民眾放心。

縣長王惠美表示，飯店都已經全面消毒了，緊急公布是因為在餐廳，參加人很多，事關重大，希望5月8日一直到5月22日，有身體不適一定要趕快到部立彰化醫院，進行相關篩檢。這1300人一定要做好健康自主管理。此外，彰縣府公布的足跡也都進行消毒，不必要去標籤化，主要是呼籲要做好健康管理。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，昨天下午採解結果，葡萄販售家族的女兒，8日到花壇鄉全國麗園吃喜酒，同桌檢出3人陽性，個案判定還要請中央流行疫情指揮中心公告，但基於防疫追蹤，評估1桌10人，就有3人感染率，風險相當高，才緊急公布，當天中午，到那家所參加宴席，出現任何不適症況，都請緊急到彰化縣專責醫院部立彰化醫院，該醫院會開篩檢車，加速篩檢速度和流程。

葉彥伯表示，這次發布快速篩檢動員令，能夠以最快速度來防堵疫情。全國麗園總共兩層樓，5個廳，當天有3場宴會，總數132桌，估計1300民眾，務必注意身體狀況到5月22日為止。如果需採檢，請務必配合。如果再出現陽性，後續接觸者還要繼續匡列防堵疫情進一步擴大。

葉彥伯表示，這次發布快速篩檢動員令，能夠以最快速度來防堵疫情。

(中時新聞網)