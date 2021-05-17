微風集團等百貨調整營業時間，高樓層餐廳視需求調整。（微風提供）

禮客Outlet則開賣場首例，即日起至21日暫停營業。（翻攝自禮客Outlet粉絲團）

配合政府防疫升級，即起至28日止，全台百貨調整營業時間，更有業者主動調降抽成，與品牌共度防疫難關。

遠東SOGO11點半至晚間8點半，超市9點至晚間8點半，微風百貨各館12點至晚間8點，微風南山及微風信義高樓層餐廳，視各店消費者需求調整。台北101的89樓觀景台休館至5月28日止，購物中心調整為12點至晚間8點，超市維持9點營業，美食街及餐廳視消費者需求提前供餐，高空餐廳部分，36樓隨意吧及88樓Bar88暫停服務，85樓隨意鳥地方，及86樓頂鮮餐廳可致電洽詢。

遠東巨城購物中心11點至晚間8點半，新光三越12點至晚間8點，比漾廣場11點半至晚間8點半，商場內的影城、運動俱樂部、美容沙龍、書房、接駁車暫停服務。遠百全台11店及遠企購物中心12點至晚間8點。

統一時代百貨營業時間自18日起至28日，調整為11點半至晚間8點半，大江購物中心即日起至28日11點開店至晚間8點半，誠品生活除了部份百貨店點配合百貨營業時間，全台書店和商場提早至晚間8點打烊。

禮客Outlet則開賣場首例，即日起至21日暫停營業，疫情期間，為了體恤設櫃廠商在疫情期間面臨的營運壓力，主動調降營業額抽成，禮客Outlet夏偉亮副總經理表示，禮客Outlet希望與合作廠商共同度過難關，目前內湖1、2館、公館店擁有超過300家廠商，5月份營業額全面降抽成。

京站時尚廣場台北店、雙連爵士廣場、新店小碧潭店自主停業2日，進行完善清潔消毒措施，停業時間為18日至19日。

(中時 )