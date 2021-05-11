國道1號五股交流道3車追撞 1人臉部挫傷送醫 11:142021/05/11 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下五股交流道今（11日）上午10時許，發生3車追撞事故。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下五股交流道今（11日）上午10時許，發生3車追撞事故，由於衝擊力道相當大，其中一車被撞得幾乎要旋轉180度，車禍事故釀成1人臉部挫傷，現場地面血跡斑斑，所幸送醫後並無生命危險，警方已在現場排除事故，詳細車禍原因待進一步釐清。 櫃買11日首場業績發表會 崇越電、湯石照明、桓達三強秀業績 大鵬灣騎自行車 拍照拿好禮 (中時 ) #國1 #五股交流道 #車禍 #挫傷 #臉部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台65線增設浮洲匝道決標 預計2023完工 11:342021/05/11 生活 幼兒園防疫限1位家長出席畢典引眾怒 網勸：好過全家隔離 15:042021/05/11 社會 車禍發言惹議 學生要求屏大教務長下台 12:592021/05/11 生活 十面埋伏起跑 自行車國手助陣 04:102021/05/11 地方新聞 國1汐止段廂型車火燒車 上班尖峰車速不到40公里 09:022021/05/11 社會 今社區感染增6例 新北獅子會前會長、宜蘭遊藝場5人染疫 11:572021/05/11 生活 立榮飛南竿班機爆胎 返航迫降松機 04:102021/05/11 生活新聞 新北防疫升二級 蘆洲、新莊兩區校園全面禁止開放 15:072021/05/11 生活 3星座個性最難搞 陰晴不定還有強迫症 12:502021/05/11 運勢 全國人口普查資料出爐 大陸這2省人口超過1億人 11:412021/05/11 兩岸 嘉市果菜市場、魚市場 車位不足惹怨 04:102021/05/11 地方新聞 社會熱門新聞 彰化保麗龍工廠全面燃燒 連傳巨大爆炸聲濃煙竄天際 - 社會 不顧孩子睡隔壁 慾望妻趁夫出差帶小王回家狂戰35回 - 社會 綠帽夫怒見老婆貼小王 跪求房東給真相再爆「以前睡更多人」 - 社會 影》長髮女馬路驚魂 遭歹徒勒脖摀嘴搶走金項鍊 - 社會 連偷2台挖土機逛鹿港大街 賊辯稱：為了學習 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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