國道1號南下五股交流道今（11日）上午10時許，發生3車追撞事故，由於衝擊力道相當大，其中一車被撞得幾乎要旋轉180度，車禍事故釀成1人臉部挫傷，現場地面血跡斑斑，所幸送醫後並無生命危險，警方已在現場排除事故，詳細車禍原因待進一步釐清。

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(中時 )

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