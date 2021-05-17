彰化縣長王惠美強調上周就已經要求26鄉鎮市公所加強全區環境消毒，也呼籲民眾定期居家消毒。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府公布4張確診者疫調足跡，呼籲民眾若在同日期同時段出現該場所，應立即回溯自當天算起，展開14天自主健康管理。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府公布4張確診者疫調足跡，呼籲民眾若在同日期同時段出現該場所，應立即回溯自當天算起，展開14天自主健康管理。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府公布4張確診者疫調足跡，呼籲民眾若在同日期同時段出現該場所，應立即回溯自當天算起，展開14天自主健康管理。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府公布4張確診者疫調足跡，呼籲民眾若在同日期同時段出現該場所，應立即回溯自當天算起，展開14天自主健康管理。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化16日晚間傳出新增2名學生確診，彰化縣政府17日上午由縣長王惠美率相關局處長透過臉書粉專直播說明防疫作為，公布疫調足跡表，針對家長要求停課，也強調未達中央規範，但家長憂心而以防疫因素，同意為孩子請假，學校都將不列入假勤紀錄。

王惠美強調，家長因為擔心疫情，幫孩子向學校請假，學校從寬認定，不列入紀錄。因疫情停課、補課措施，會依據相關因應辦法標準來辦理，而課後班、幼兒園、安親班等，若無法落實防疫者，全部予以停止。她更感謝所有站在第一線的醫事、消防、民政人員，不眠不休全力投入防疫，呼籲民眾做好所有防疫措施，戴口罩、勤洗手，避免外出，相信我們都能攜手度過難關。

衛生局長葉彥伯則說，彰泰國中共2名學生陸續確診，兩人同班，但位置相隔2、3排，平常不是同一掛的，還要釐清接觸感染情況；今天起全校停課，所有師生自主健康管理14天，健康監測有症狀就要就醫採檢。其中1確診學生有參加第一天會考，試場教室內有2名老師、42名考生，一半是彰泰國中學生、另一半是和群國中學生，全部匡列為居家隔離、採檢對象。

另外，南彰化葡萄盤商家族，又有一名小孩確診，同班同學已通知隔離等候採檢結果中。3名確診學生，合計匡列校內接觸者共121名師生，包括教職員24人與學生97人，也要求學校進行環境清潔消毒，其餘班級做好防疫措施。

教育處長陳逸玲強調，中央流行疫情指揮中心的停課標準是校內2人確診，加上考量學校仍是相對安全的處所，若全校停課並不是每位學生在家都有人照顧，若學生不上課卻四處遊蕩，甚至去玩水、找同學聚餐，反而引起更多不良後果；只要家長因為憂心疫情，同意幫孩子請假的都不列入請假紀錄。

而國中會考與彰泰國中確診學生同考場的還有芬園國中、和群國中考生，經昨天反覆討論，也決定讓兩校國三學生停課在家自主健康管理。

葉彥伯呼籲，經過連日來疫調，整理出4張足跡，民眾若在同日期時段出現在這些場所，應該立即從當天開始自主健康管理14天，身體出現症狀就主動就醫採檢，而不適把足跡圖作為獵巫、標籤化的工具，那對阻斷病毒傳播一點幫助也沒有。

(中時 )