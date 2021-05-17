苗栗縣政府自15日宣布準第3級警示，要求所有的10大類特種行業自15日起停業至6月8日止，但16日凌晨苗栗警分局接獲民眾檢舉，前往苗栗市中山路1家「臻情視聽伴唱」KTV臨檢，發現有疑似違規營業，現場並有3男2女，3男是越籍逾期居留外勞，警方已將3人帶回留置篩檢，並通報業管單位認定是否有違規營業情事？

苗栗縣政府實施準第3級警示，多數特種行業都主動停業，由於疫情持續升溫，縣府於17日上午進一步宣布縣內全部夜市即時起暫停營業至6月8日止。

16日凌晨，苗栗警分局接獲民眾檢舉指稱，苗栗市中山路北苗商業大樓內1家KTV店內傳出吵雜的音樂聲，疑似仍在營業，轄區北苗派出所官警據報趕到現場，發現1樓大門緊鎖，警方找來附近鄰居協助進入2樓店內，發現店主人在店內，現場並有3男2女。

店主向警方矢口否認有營業，辯稱自己是店內包廂喝酒、睡覺，另5名男女經警方清查身分，發現都是越南籍人士，聲稱都是在店裡聽音樂，其中3名男子都是逾期居留的逃逸越籍外勞，其中1人還有咳嗽現象，警方隨將3人帶回分局留置，並通報衛生單位派員前來採檢。

為防萬一，警方在分局1樓後方停車場車棚處，設置1個臨時留置站，要求3名越籍移工不得任意移動，等候衛生單位派員採檢快篩。至於業者是否違規營業？警方已將相關資料移由縣府認定，一旦認定有營業事實時，縣府將依法裁罰，也呼籲其它業者務必遵防疫規定，不要貪圖一時小利而造成疫情不當影響。

(中時 )