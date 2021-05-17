林姓老翁在家中接到自稱是地檢署檢察官的男子電話，謊稱他涉及刑案，要凍結名下所有金融帳戶，還要他配合調查提供帳戶和存款，老翁信以為真趕忙到銀行提領現金，機警的行員察覺有異報警處理，員警及時趕赴銀行一同勸阻，順利攔阻老翁提領60萬元現金。

淡水警分局中山路派出所警員湯嘉宸與儲瑾雯本月10日下午1時50分許接獲臺灣銀行報案，一名老翁慌張地臨櫃要提領60萬存款，行員察覺有異關心提問後，發現老翁應該是遇到詐騙，於是趕緊報案請警方到場協助，員警與行員耐心解釋說明此類「假檢警」詐騙老梗套路，老翁才驚覺自身遭遇與警方說明的詐騙案例一模一樣，幸運地保住戶頭裡的60 萬元。

警方初步了解，林姓老翁當天上午接到詐騙電話，詐騙集團同時假冒電信業者與檢警單位，佯稱他名下存摺為人頭帳戶，涉及一起殺人案須提出存款交付監管配合調查，並以偵查不公開為理由，要求老翁不得聲張讓別人知道，詐騙集團成員接著要求他到銀行領錢，並說之後會有人與他聯絡，再到他家取錢及給予收據，老翁深信不疑，趕忙到銀行臨櫃欲提領60萬存款。

淡水警分局提醒民眾，司法機關偵辦案件，會以正式書面通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求提款或交付存摺、提款卡。民眾若接到電話提到「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，可能是詐騙電話，請立即撥打165、110查證、報案，避免財產遭受損失。

(中時 )