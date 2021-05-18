在2018年美中貿易戰產業轉移潮帶動下，第一銀行胡志明市分行近年績效表現十分亮眼，自2017至2020年，整體放款量增加62％，2020年獲利達865萬美元(約新台幣2.4億元)，相較歐美各海外分行營運績效受新冠疫情影響，胡志明市分行表現實屬難得，在東南亞市場中，有機會成為金邊分行後下一個明珠。

第一銀行評估胡志明市分行具有3項競爭優勢，首先，第一銀行不僅在台灣是中小企業最大的貸款銀行，更領先各台資銀行，1977年即於東南亞布局，目前在東協各國營運據點已達18個，建立綿密網絡業務轉介機制。

其次，第一銀行早在1996年於胡志明市設辦事處，並於2003年成立分行，屬首波進駐越南的台資銀行之一，除累積豐富的在地經驗外，更有專業的任務編組團隊，使客戶在海外發展時仍能享有台灣專業及體貼的金融服務。

其三，第一銀行是少數同時在越南南北二大城市－胡志明市及河內市，都有設立營運據點之臺資銀行，可結合南北據點串聯共同服務客戶，滿足大型客戶授信融資之需求。

第一銀行日前統籌主辦越南「胡志明市證券股份有限公司」4,400萬美元聯貸案(約新台幣12.4億元)，為第一銀行胡志明市分行自設立以來，首件聯貸統籌主辦案。

為因應美中貿易戰加速全球供應鏈重組，第一銀行也因地制宜規劃越南地區分行未來經營方向，例如，針對台資企業，發展出「虛擬支行」任務編組，多組分別深耕各別責任分區，勤走具轉單利基或潛在擴廠需求的客群。

針對越資企業，則積極培養越籍在地人才，建置當地行銷服務團隊，深耕在地越資客群，以切入台越資企業的供銷體系，透過掌握上下游，來發掘潛在客群的需求，共創雙贏。

(中時 )