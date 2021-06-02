彰銀(2801)今（2）日召開線上法說，該行表示，2021年首季存放款業務穩健成長，預期今年全球景氣將正向發展，但國內疫情加劇，對市場影響仍需密切觀察，將續以5大重點推展各項業務，目前存放款業務仍以達成原定成長目標不變。

彰銀2021年首季稅前淨利23.78億元，季增達54.67％、仍年減23.27％，稅後淨利19.45億元，季增達40.35％、仍年減21.94％，每股盈餘（EPS）0.19元，為近1年高點。逾放比0.39％、覆蓋率317.85％，雖較去年第四季略降，但近3季大致維持穩定水準。

彰銀首季淨收益68.94億元，季增8.7％、年減7.5％，其中利息淨收益48.06億元，季減0.26％、年減6.43％，手續費淨收益12.03億元，季增6.06％、年減1.61％，投資收益7.07億元、年減28.6％。境外獲利0.98億元、年減15.02％。

彰銀首季放款餘額1.5兆元、年增3.95％，其中企金年增1.72％、個金年增14.99％、海外年減15.02％。存款餘額1.97兆元、年增11.1％，其中台幣活期年增15.41％、外幣活期年增18.6％。淨利差（NIM）自0.88％降至0.86％、但存放利差（SPREAD）自1.15％升至1.18％。

彰銀指出，疫情及降息是自去年3月底開始影響，今年首季利息淨收益仍受影響。台幣升值、美金對台幣利差縮小、存放比下滑，使淨利差及投資收益減少。不過，因定存重新訂價使利息成本減少，並致力深耕中小企業授信、開拓優質房貸客群，帶動存放利差回升。

而疫情造成國際經濟停滯，對部分產業造成衝擊，使彰銀海外部分授信戶出現違約，影響海外獲利表現，亦使首季逾放率仍高於國銀平均。彰銀表示，透過積極清理改善資產品質，4月逾放比持續下降，將持續強化授信資產品質、持續清理逾放，目標逾放比較去年下降。

彰銀指出，目前全球疫苗施打逐漸提升，施打率較高的歐美地區疫情已趨緩，經濟有好的轉機，已觀察到美國、香港及澳洲的聯貸市場開始回溫，使海外分行授信動能開始回升。今年海外將著重在建置增利資產，可望使海外整體績效較去年成長。

彰銀表示，今年存放款營運量均維持穩健成長，前4月稅前獲利均與預算推進，占手收達85％的財管手收首季年增近3％。惟5月國內疫情升溫衝擊內需消費，財管業務亦因市場波動影響客戶投資意願，後續將審慎因應，存放款及財管手收仍以達成原定成長目標不變。

彰銀聚焦提升中小企業放款及優質房貸推展，並爭取較大企業客戶重組聯貸主辦商機，及其他金融同業共同主辦國內產業聯貸案機會，並優化個金客戶年齡結構、針對優質客群亦會拓展理財型房貸業務，以增加利差表現。

對於員工染疫及分行營運情況，彰銀表示，目前晴光分行有2名員工確診、1名員工快篩陽性，對於金管會彈性放寬，允許調整分行營運時間、若逾半數行員居家隔離可暫停分行營運，將進一步了解相關措施，針對有員工確診的分行，依規定朝相關方向規畫。

(時報資訊)