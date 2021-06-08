國內科技廠染疫事件擴大，全球半導體供應鏈恐受衝擊，也為台股本周盤勢再添不確定性，台股今早持續震盪，但仍守住「萬七」，聯邦投信指出，雖然目前疫情嚴峻，但反而加速歐美客戶拉貨力道，加上國際股市仍維持多頭格局，有利台灣外銷訂單動能持續；不過國內疫情未見明顯改善，加上台股指數已接近前高，預估短線仍為整理格局，現階段看好第三季旺季產業如載板、造紙、半導體、伺服器及航運類股。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，台灣疫情日漸延燒，醫療量能不足仍為台灣最大隱憂。不過，近期好消息頻傳，日本政府捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，後續甚至可能捐贈更多疫苗，總量有望達到1000萬劑；美國亦於6月6日宣布，將捐出75萬劑疫苗給台灣。美日之疫苗援助將有利緩解台灣醫療量能疑慮，亦有望降低台股衝擊。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股自這波急跌最低點15159點反彈逾約14%，近期可能面臨獲利了結與解套等賣壓出籠，所幸台灣有基本面強勁支撐，配合企業獲利第三季持續有上調空間，全年度年增率有望來到超過4成的水準，配合台幣持續強勢，皆有助台股多方力道。台灣是以出口為導向的經濟體，歐美各國陸續進入解封狀態，有助於台灣整體外銷數據持續亮眼，縱使第二季民間消費下修已成事實，只要出口表現能維持熱度、持續成長，在相互抵銷下，預期國內疫情對經濟成長影響實屬有限。

產業方面，林建良指出，隨著歐美國家陸續解封，國際股市重新站上多頭格局，顯示經濟已逐漸復甦，而在遠距商機趨勢的帶動下，將有利PC、NB以及與運輸相關的航運族群，可望延續台灣強勁外銷訂單動能。美國總統拜登提出2022年之6兆美元預算案，亦有利於基礎建設相關族群再發起攻勢，後續可持續關注。

展望後市，林建良認為，在基本面強勁下，預期台股仍將由電子為主要領頭羊，同時也看好疫情受惠產業如造紙、NB及航運類股。整體而言，在全球經濟逐步復甦、需求維持強勁下，台股中長期展望仍佳，操作上建議可以逢低承接，並持續觀察國內疫情變化。

(時報資訊)