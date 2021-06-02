隨著國內疫情升溫，彰銀分行員工也受到災害，其中晴光分行已經有2名員工確診最為嚴重，彰銀今日舉行法說會並表示，正在研議調整分行的營業時間，以「有確診」員工的分行優先。

隨著新冠肺炎疫情升溫，為加強防疫及維持營運不中斷，彰銀已經實施分流上班，異地、異層備援辦公，並且配發員工防護面罩及分行加裝透明隔板，客戶進入分行須配戴口罩、保持社交距離，並且落實實聯制與人流管制。

金管會已經同意，銀行分行可以調整營業時間或者暫停營業，並事後向金管會備查。以彰銀來說，目前南港軟體園區分行有員工確診，晴光分行更有2位員工確診。

彰銀表示，確實研議調整分行的營業時間，目前會以「有確診」分行優先。

在彰銀業務方面，房貸業務方面聚焦自用住宅房貸客群，並針對優質客群拓展理財型房貸業務，以提升利差。而台股投資上，彰銀的部位到第1季止也倍增，彰銀表示，未來會針對高殖利率的股票進行布局。

(中時 )