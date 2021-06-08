桃園平鎮79歲阿嬤6日被小兒子發現陳屍家中，因二兒子上月30日才確診，她生前還有發燒症狀，曾自行到中藥行抓藥。警方報請桃園地檢署相驗後，已採檢送實驗室，釐清死因。此外另名桃園區57歲男子7日深夜被弟弟發現身體有異，緊急送醫後不治確診。

據了解，阿嬤的二兒子上月28日發燒、29日採檢、30日確診，此外二兒子的兒子也確診，雙雙都到檢疫所隔離。因阿嬤住在2樓，5月每天都會到住1樓的二兒子家中探望，一直到二兒子確診才停止探望。死亡前還因發燒，曾到中藥行抓藥服用。

6月6日被小兒子發現陳屍家中，不過衛生所人員發現阿嬤並非匡列隔離對象，無法開立死亡證明，警方報請桃園地檢署相驗，檢察官、法醫已經採檢送實驗室釐清死因。

另名57歲男子則住桃園區，7日深夜在住處弟弟發現狀況不對，趕緊通報119送醫，在醫院急救後不治，經採檢確認為陽性。

(中時 )