桃園市大園區一名83歲的莊姓老婦，6日晚間外出購物，返家途中突然失智症發作，忘了自己住在哪裡，不斷在路口徘徊。巡邏員警見狀上前關心，隨即認出該名老婦曾被通報失蹤，經員警確認身分後，將她平安護送返家。

大園分局大園派出所警員黃有畯、魏銘彥，6日晚間巡邏行經中正西路時，發現一名老婦人提著大包小包在街頭徘迴、穿梭在車水馬龍之間，員警見狀趕緊上前將老婦扶至路旁關懷，但因老婦有失智情形，無法回答自己的年籍資料，員警隨後請老婦拉下口罩，打算用人臉辨識系統查詢其身分。

員警查看老婦的長相後，越看越覺得面熟，於是利用派出所建立的「易走失人口群組」搜尋照片，果然找到老婦的相關資料，得知她就住在自立二街上，員警與老婦家屬聯繫後，隨即開車護送她返家。

老婦孫女表示，外婆吃完晚餐後說要出門購物，就獨自搭車到大園市區，沒想到會突然發生這種狀況，所幸有員警即時提供協助，才讓外婆能夠平安無事，以後會更注意外婆的狀況，也很感謝警方的幫忙。

(中時 )