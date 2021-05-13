因應本土疫情升溫，饗賓餐旅集團除配合政府政策，並積極應對超前部署，旗下知名品牌「饗饗」及「旭集」領軍全品牌共46家門巿強化防疫，即日起均採隔桌帶位，期許提供更安全的用餐環境，讓消費者能夠食得安心食得開心。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗賓餐旅自2020年疫情開始，即嚴格執行「防疫食在安心8件事」：員工防疫健康調查、員工自主體溫管理、環境桌椅嚴格消毒、餐具高溫清洗、備餐人員每30分鐘定時洗手、內外場同仁全程配戴口罩、顧客入場體溫控管、主動為顧客提供酒精消毒。如今疫情升溫，政府雖尚未強制規定集團即日起超前部署率先實施隔桌帶位。

「饗饗」及「旭集」座位數皆在300～400以上，雖然疫情期間受到影響，但因消費者對品牌的信任度高，影響相對較小。如今除了全面落實實聯制外，更在政府防疫規定之外率先開始施行隔桌帶位，提供消費者安全的用餐環境，為的就是保護消費者的健康，提供安全安心的用餐環境是饗賓的責任。

(工商 )