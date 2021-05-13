農委會林業試驗所中埔研究中心106年至110年接受經濟部中港加工出口區委託辦理「中港園區公私協力景觀提升計畫」，除了延續園區綠美化成果外，也將過去所營造的綠帶做妥善的分級撫育管理，並希望藉由主動、深入式的輔導作為，使累積多年的濱海地區綠美化技術能有效轉移至園區廠商，誘導廠商改善私有退縮地綠帶，目前累計已輔導園區廠商48家進行私有綠帶改善。

林試所指出，中港園區綠美化工作除了本期5年計畫外，實際上已經投入了17年努力，歷年克服園區惡劣土壤條件及強風、乾旱與鹽霧等環境逆壓，將過去茫茫荒漠的海埔地工業區，蛻變成今日綠意盎然且兼具環境保護功能與複層林景觀意象的特色園區；目前區內已綠美化之公共綠帶面積約11.71公頃，植生種類計有88種，植栽數量其中喬木類3萬餘株，灌木、藤本、草本類16萬餘株。

林試所表示，透過和中港園區長期合作，在輔導廠商及綠美化技術移轉上可提供了適當助力，除了透過專人到場提供綠美化技術諮詢服務外，也協助廠商私有綠帶的整體性規劃及後續養護技術，同時鼓勵廠商認養公共綠帶，累計已輔導園區廠商48家進行私有綠帶改善，此外，在私有綠帶有14家廠商投入公共綠帶認養；認養面積達6897平方公尺。

(中時 )