隨著新冠病毒疫情日趨嚴峻，三創生活園區宣布於5月18日（星期二）至5月28日（星期五）調整營業時間，不分平假日營業時間同步改為早上11:30至晚上8:00，同時宣布啟動防疫升級作業。

為積極抗疫，三創生活園區宣布除了原本的防疫作業之外，將推出加強版的防疫作業流程，包括5月18日起，所有員工啟動分流上班機制，分為A、B班上班，針對後勤人員，三創生活園區鼓勵員工多在家作業，減少外出及通勤期間的感染機率，並要求員工及櫃位人員自主健康管理。

此外，全館進出口除原本施行的量測體溫、手部酒精消毒，謝絕體溫超過37.5度的顧客進入館內相關作業外，並增加線上及現場紙本「實聯制」登記，同時目前全館及停車場仍維持兩個固定的入口進入館內，以確保能完整紀錄來訪的顧客名單，另宣布暫停所有館內集客活動及限量品的銷售，以減少顧客來館群聚機率。

此外，也會就全館定期、定時做消毒，並針對廁所、手扶梯扶手、餐飲區公共座位與壓克力隔板、哺乳室、及所有櫃位的體驗商品，皆加強消毒作業。另各辦公室場域下班後均以紫外線殺菌燈輪流照射，以提高防疫，同時也設立結帳排隊點，提醒顧客保持安全的社交距離。

三創生活強調，自新冠肺炎疫情爆發以來，三創生活園區即配合政府防疫政策滾動式調整內部作業流程，加強商場防疫規格，所有作為均以提升員工及顧客健康為優先要務！

(工商 )