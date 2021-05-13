為因應近日疫情升溫，台北市政府調升防疫等級，宣布自11日起至6月8日停辦室內100人、室外500人以上活動，八大行業須嚴格執行實聯制，信義分局長范織坤12日晚間親自帶隊針對夜店、KTV等公共場所全面實施臨檢，查察業者執行實聯制情形，並未發現有違規狀況。

信義分局昨晚23時，動員各派出所警力，對轄內夜店、KTV、飲酒店等13家場所執行臨檢，發現各娛樂場所消費人數的確較前幾周減少，警方現場逐一清查顧客及工作人員身分，另要求業者務必落實實聯制及相關防疫作為，也呼籲民眾非常時期應避免參與群聚活動，保持社交距離，保護自己也保護他人。

另針對飲酒場所易發生酒後口角衝突，警方呼籲民眾切勿尋釁生事，若有聚眾鬥毆、滋事情事，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸。

信義分局表示，防疫工作視同作戰，一刻不可鬆懈，將持續規劃勤務執行臨檢，查察各營業場所有無落實室內消費者實聯登記，另也嚴格要求員警執行各項與民眾近距離接觸勤務，務必全程配戴口罩，並使用酒精進行消毒，確保病毒隔離，以做好自主衛生管理。

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(中時 )