捷運警察隊員警日前執行巡邏勤務時，接獲通報於桃園捷運坑口站內有名女童深夜徘徊並傳出哭泣聲，員警到達現場後詢問女童為何深夜獨自在捷運站，得知李姓女童住於蘆竹區山菓路附近，現就讀某國小4年級，從小父母離異，目前僅靠體弱多病的外公獨自照料其生活起居，員警陪同女童返家後，發現其與外公居住環境髒亂，屋內熱水器與瓦斯爐均已年久失修，造成女童常常三餐不繼，也無法洗澡，員警不忍女童時常挨餓且無法盥洗，經徵詢其外公同意後，女童於下課後就自行前往捷警隊部，熱心員警時常協助指導其課業，對於捷警待如家人一般的關心，女童卸下心防與捷警互動日漸良好，另聯繫女童學校導師得知，女童自從獲得捷警關懷後，在校無論功課及行為表現都有長足進步。

桃園市政府警察局捷運警察隊隊長韓仁盛表示，為援助女童弱勢家庭，邀集財團法人慈心會龍岡站站長林金安、蘆竹區坑口里里長徐垂勇、女童國小老師等熱心人士到女童住家實地訪視後，林站長允諾資助女童住家熱水器及傢俱汰換，並提供食品及慰問金，以解決女童家庭困境。韓隊長期勉所屬警察同仁能夠持續秉持「人溺己溺、人飢己飢」服務的精神，展現警察鐵漢柔情的一面，發揮愛心，讓社會更加和諧、處處有溫暖。

(中時 )