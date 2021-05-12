一名因竊盜遭到通緝的葉姓男子，今天凌晨一點多將2歲女兒置放機車踏板，載著她騎機車行經淡金路三段時，遇到警方攔查，葉男竟然不顧女兒安危，直接將員警撞倒，另名員警見狀撲上機車制止，同仁也對空鳴3槍示警，葉男當場嚇得自摔遭歹，女童則嚇得嚎嚎大哭，葉男事後遭帶回法辦。

無良通緝父讓2歲女當肉盾，撞警逃逸遭鳴三槍嚇到自摔，員警也受傷。(戴志揚翻攝)

警方調查，葉男為警方列管的竊盜慣犯，目前仍因竊盜案遭到通緝而四處躲藏，凌晨一點多，葉男騎車載著2歲稚女，騎車經過淡金路三段時，淡水分局水碓派出所正好在當地設置臨檢點。

現場2名警員示意要求葉男停車受檢，但葉男卻加足油門，直接衝撞一名蔡姓警員，造成員警人車倒地，這時葉男企圖逃逸，另一名警員則不顧危險，直接撲上葉男機車，試圖阻止葉男。

這時位在腳踏板前座的小女孩已經嚇得哇哇大哭，但葉男仍不顧女兒安危繼續往前衝了約一百公尺，一名員警見狀立刻對空開了三槍示警，葉男當場受到驚嚇自摔，被後方趕到的員警撲倒後逮捕。女童輕微受到擦傷，在現場不斷大哭。

事後警方立刻通知女童母親將小孩帶回，並將葉男偵訊，同時通報社會局進行家庭追蹤，並將葉男依傷害、妨害公務罪嫌移送偵辦。

(中時新聞網)