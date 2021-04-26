長榮歷經上周震盪後，今（26日）出現反彈，開盤即上漲，盤中直奔漲停，終場收在漲停價76.8元，沒想到PTT論壇上卻有網友透露自己以250張做空長榮，但開盤不到1小時就被軋空，帳面損失金額將近85萬。

長榮上周四盤中一度衝破80元大關，但午盤過後出現巨大賣壓，終場重挫逾4%，隔天台股資金從傳產轉向電子，長榮再走跌，收盤價跌破70元，收在69.9元，跌幅逾3%。

有網友看到台股資金已出現輪動，決定做空長榮，上周五先下單150張，今再加碼至250張，沒想到長榮開盤後直奔漲停，終場收在76.8元。

該名網友隨即公開自己的對帳單，透露自己太有自信，開盤不到幾小時就被軋空，損失金額達超過84萬元，並說自己目前做空的成功機率為零，還被哥哥虧，「請我每天發文看空台積電。」

此文引起網友們熱烈回應，紛紛留言，「救救台積電」、「你心臟好大顆，我會覺得很不適」、「大多頭不要亂空」、「有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥」、「respect，有缺乾兒子嗎？」、「有錢人的錢不是錢」等留言。

不過也有網友發現，該名網友雖損失超過84萬，但僅損失1.2%，認為他其實算相當有紀律，出現「很有紀律耶，1%就出場」、「賠80萬才1.2%」、「一天賠80萬不痛不癢，真羨慕」、「1.2%要80幾萬，這本金到底多厚」等看法。

(中時新聞網)