倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開高走高，加權指數再創新高，終場上漲272.02點，漲幅1.57％，收在17,572.29點；櫃買指數亦同步大漲2.11點作收，漲幅1％，收在212.95點；三大法人進出方面，外資續買160.16億元，投信轉賣6.68億元，自營商續買48.27億元，惟外資法人於台指期續賣1,029口多單，累計淨空單部位為30,486口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股22日爆出歷史天量，使市場投資人為之恐慌。不過，基於「量先價行」的原則，在市場人氣匯集、多方氣盛下，台股不僅於23日隨即止穩，加權指數26日更再創歷史新高，並未出現「跳空下殺」、「島狀反轉」的情況，加上疫苗加速施打，下半年全球經濟將展開強勁復甦，後市行情更不容小覷。

個股方面，本周納入投資組合的矽統，受惠宅經濟持續發酵、觸控晶片與麥克風控致晶片接單增溫，不僅今年營運轉虧為盈可期，且持有聯電持股，預計今年將有4.56億元現金入袋，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，市場人氣匯集、法人心態仍積極偏多，後市不論傳產、電子均有輪動上漲機會。在傳產股方面，水泥、鋼鐵、造紙及航運等類股，預計後市仍有續漲表現可期，惟隨某些個股漲幅已大，不建議過度追價，可待量縮拉回測10日線位置區附近，逢低再伺機介入即可。

至於電子股方面，在半導體業漲價風持續下，材料、代工、封測、晶片價格無一不漲。繼晶圓代工聯電及驅動IC設計股等飆漲後，明顯可看出矽晶圓合晶、台勝科、中美晶、環球晶，及記憶體族群威剛、十銓、宇瞻、品安、廣穎等接棒上漲，可望成為多方主軸。

(工商 )